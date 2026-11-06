Huila se prepara ante posible fenómeno de El Niño con nuevas obras de acueducto

Aguas del Huila avanza en proyectos de construcción y optimización de acueductos para garantizar el abastecimiento de agua potable en varios municipios del departamento. Foto Relacionada

Neiva

Ante las alertas por un posible fenómeno de El Niño y las altas temperaturas que podrían afectar el abastecimiento de agua en el departamento, Aguas del Huila anunció nuevas inversiones para fortalecer los sistemas de acueducto en varios municipios.

El gerente de la entidad, Genaro Lozada Mendieta, manifestó que los municipios de El Agrado y Colombia presentan riesgos frente a una eventual disminución de los caudales que abastecen sus acueductos. Por esta razón, se adelantan proyectos para garantizar el suministro de agua potable a sus habitantes.

En El Agrado se construirá un acueducto propio, con una inversión superior a los $8.000 millones. El contrato está próximo a adjudicarse, posiblemente en los próximos diez días. Para Colombia, se proyecta una inversión que supera los $7.000 millones y la adjudicación de las obras antes de finalizar el mes.

Por otra parte, en Tesalia, el nuevo acueducto permitirá contar con un caudal de entre 30 y 35 litros por segundo. “Ya estamos en las pruebas hidráulicas de ese sistema de acueducto y en el transcurso de una semana va a ser una realidad que quede definitivamente un sistema muy sostenible y sustentable para este municipio”, aseguró el gerente Genaro Lozada Mendieta. Además, se ejecutan obras de optimización en Íquira y Guadalupe para mejorar la cobertura y calidad del servicio.