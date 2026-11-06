Washington pide a Pekín respetar los compromisos pactados en acuerdo comercial

Este viernes 6 de noviembre, el gobierno estadounidense le insistió a China que de manera inmediata, cumpla los acuerdos comerciales, pactados desde el año pasado para mitigar el conflicto comercial entre las dos potencias.

El representante de comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer, participó en este intercambio, que tiene lugar a menos de dos semanas de una cumbre de dirigentes de los países de la asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) en China, a la que debe asistir el presidente estadounidense.

Se mantienen en tregua ambos países

Además, será su primer encuentro con Xi Jinping desde la ostentosa visita de Estado que le organizó a finales de septiembre en Washington.

Las dos principales potencias económicas mundiales habían prorrogado entonces su tregua comercial hasta el 10 de enero.

A pesar de que en este momento están en tregua, esta distensión, sellada en octubre de 2025 en Corea del Sur, puso fin a una escalada de aranceles y de medidas comerciales restrictivas.

Al margen de la recepción de Xi, los negociadores estadounidenses Bessent y Greer habían expresado su frustración con Pekín, al que ya reprochaban no respetar los términos del acuerdo alcanzado anteriormente.

Expertos han señalado que su principal queja se refería al ritmo de los envíos chinos de imanes de tierras raras, imprescindibles en el sector del automóvil, la producción de teléfonos inteligentes o la industria de defensa.

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