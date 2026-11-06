Socavación amenaza el puente del 20 de Octubre y exigen reparación urgente en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La socavación que afecta el puente sobre la quebrada Seca, en el barrio 20 de Octubre de Santa Marta, motivó una intervención de la administración distrital, que exigió a la concesión Santa Marta-Paraguachón atender de manera inmediata el deterioro de esta infraestructura vial.

La directora de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc), Claudia Patricia Aarón Viloria, llegó al lugar por instrucciones del alcalde Carlos Pinedo Cuello para verificar las condiciones del puente y conocer la situación denunciada por los habitantes.

La funcionaria anunció que el Distrito enviará requerimientos a Invías y a la concesión para que se adelanten las acciones necesarias. Además, confirmó que un representante de la empresa fue convocado al sitio para gestionar una solución.

“Nosotros hoy mismo vamos a oficiar a Invías y vamos a oficiar esta concesión para que vengan de manera inmediata a solucionar este problema”, señaló Aarón, quien aclaró que el mantenimiento y las reparaciones corresponden a la concesión, por tratarse de una vía nacional.

La directora explicó que el ingeniero de Infraestructura que visitó previamente el sector elaboró un acta sobre las condiciones encontradas, documento que fue puesto en conocimiento de la empresa responsable.

Aunque la Alcaldía reconoció que no tiene competencia directa para intervenir la carretera, aseguró que mantendrá vigilancia sobre el proceso y exigirá el cumplimiento de las obligaciones de la concesión.

“Vamos a estar encima para que cumplan con esa obligación de manera inmediata”, afirmó la funcionaria, al señalar que el objetivo es prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida de quienes transitan por el sector y de los residentes del barrio 20 de Octubre.