Proponen una agenda especial para el Catatumbo

Norte de Santander

La compleja situación de violencia en el Catatumbo tiene a las autoridades civiles “en jaque” frente a su gobernanza y a la difícil situación que acarrea la región, generada por dos actores en conflicto.

Luego de un encuentro con alcaldes y personeros de esa región, Corpored llamó la atención sobre la necesidad de construir una agenda que le de prioridad a esa región desde el gobierno nacional.

El presidente de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander Enrique Pertuz dijo a Caracol Radio que “se necesita generar una alerta teniendo en cuenta la compleja situación que viven las autoridades civiles, la sociedad civil, las organizaciones sociales en una guerra que no ha parado desde hace 22 meses”.

Indicó que “las cifras reflejan la magnitud de la confrontación entre los actores armados, más de mil homicidios, desplazamientos por encima de cien mil personas, desarraigo, vulneración a los derechos a la vida, a la educación, a la salud por culpa del conflicto”.

Finalmente señaló que se necesita construir una agenda especial para el gobierno nacional para que le de un trato especial a una región que esta sumida en la guerra y que esto conduzca a establecer un canal humanitario, disminuir el cese de hostilidades, el respeto al derecho internacional humanitario y que se respete a la población civil.