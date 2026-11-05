Con firmas, ex gobernador de Norte de Santander busca reelección

El primer dirigente político de Norte de Santander en asomarse a la contienda regional fue el ex gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

Y lo hizo a través del grupo significativo de ciudadanos El Norte Sí Vale la Pena, como se denomina su movimiento, que busca avalar a través de las firmas a Silvano Serrano como candidato a la Gobernación de Norte de Santander 2027.

El anuncio tuvo lugar durante el conversatorio Tu Futuro Sí Vale la Pena, un espacio en el que Silvano escuchó a líderes y ciudadanos, hizo un balance de lo que se ha logrado en Norte de Santander, de lo que aún queda por hacer y de las oportunidades que se abren para el departamento.

Fue un diálogo sobre el futuro, la esperanza y la confianza en todo lo que los nortesantandereanos pueden seguir construyendo, porque sí vale la pena creer en la gente y seguir apostándole al desarrollo de esta región.

Durante el conversatorio, Silvano planteó las apuestas que recogen el espíritu del movimiento, porque vale la pena seguir apoyando a los jóvenes y su educación.

“Vale la pena trabajar por los empresarios y los emprendedores del departamento. Vale la pena trabajar por el campo nortesantandereano, para que cafeteros, cacaoteros y demás productores tengan mejores ingresos y avancen en la tecnificación de sus cultivos” expresó en la actividad.

El encuentro contó con la participación de representantes de diferentes sectores del departamento: Geovanny Achora, del sector de etnias; el padre Pablo Maldonado, del sector social; Ángel Barajas, del sector deporte; Martha Maldonado, del sector comunal; y Humberto Brant, del sector agrícola.

Durante el conversatorio, diversos sectores respaldaron a Silvano Serrano y destacó las gestiones, el trabajo y las acciones que ha desarrollado a favor de sus respectivos sectores y de las comunidades de Norte de Santander.

Tras el encuentro, Silvano acudió con los representantes de la sociedad civil a la Registraduría, donde presentó públicamente la inscripción del movimiento.