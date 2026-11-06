Comenzó la carrera por la rectoría de la Unipamplona

Norte de Santander

Luego que Consejo de Estado La Sección a través de la sección Quinta consideró que la tercera reelección del rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres Chavéz vulneró derechos fundamentales, empezó a surtir efecto el cronograma para elegir al nuevo rector.

El alto tribunal llamó la atención por los procedimientos internos que se generaron en torno a la convocatoria para aspirar al cargo y que al parecer limitaron la inscripción de los participantes.

En el análisis de los magistrados se advirtió que al parecer durante el proceso se generaron irregularidades y se advirtió además que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona no podía elegir al demandado por un tercer y consecutivo período.

El pasado 3 de noviembre se recibieron todas las hojas de vida de los aspirantes a ocupar el cargo, y a partir de ese momento se tendrá una semana para revisar las mismas.

Para el 17 de noviembre esta prevista la publicación de una lista de candidatos que reúnan requisitos para poder avanzar en la escogencia.

Entre 18 y 19 se espera atender las reclamaciones y el 27 de noviembre se espera se publique la lista de aspirantes y el 4 de diciembre se escucharán las propuestas de los interesados en llegar al cargo.

Posteriormente el 10 de diciembre será el proceso de entrevistas y luego el Consejo Superior Universitario tomará la decisión de elegir a quien reúna todos los requisitos para ocupar tan importante cargo