Comercio intimidado por la inseguridad en Cúcuta

Cúcuta

Los constantes hechos de sicariato contra comerciantes en Cúcuta y el área metropolitana siguen encendiendo las alarmas entre los proveedores de la región, quienes permanecen en una gran preocupación y piden a las autoridades redoblar la presencia de la Fuerza Pública para que sus vidas y sus familias no sigan siendo víctimas de estos hechos de sangre.

Esta preocupante situación cobró otra víctima en la mañana de este viernes en la Av Primera E con calle 15, en el sector comercial de los Caobos, donde se presentó el asesinato del comerciante de oro Julio César Abreo Acuña, quién se encontraba dentro de su auto cuando fue interceptado por sicarios en moto que le descargaron el arma en su cuerpo, dejándolo gravemente herido antes de ser auxiliado y trasladado a la Clínica Norte, donde se confirmó su muerte.

Tras lo sucedido, el ambiente que se respira en la zona de los comerciantes es de un profundo temor ante el accionar de los sicarios en las calles.

“Hay un sentimiento de temor porque no es solamente el área de Caobos, sino toda el área metropolitana de Cúcuta… la inseguridad y el modo operativo de los sicarios alarma porque cualquier persona puede ser una víctima, hoy fue el comerciante de oro, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, enfatizó uno de los comerciantes.

Otro de los habitantes también pidió que “la seguridad debe doblarse con más operativos en las calles y no solo cuando el presidente haga presencia en la ciudad”.

Con esta nueva víctima, desde el sector comercial, le piden a las autoridades departamentales y a la Policía Nacional una respuesta real y constante, que logre frenar la delincuencia y garantice la seguridad de todos los centros comerciales de formalidad e informalidad.