Aumenta deportación de extranjeros por la frontera colombiana

Norte de Santander

En un masivo operativo de control migratorio, cerca de 80 ciudadanos venezolanos procedentes de Bogotá y Medellín fueron trasladados al puente internacional de Tienditas para ser introducidos a su país de origen.

La caravana, conformada por cuatro buses y cuatro camionetas de Migración Colombia, arribó cerca de las 8:30 am a la zona de frontera, donde se adelantaron las diligencias de registro y posteriormente hacer el cruce definitivo al territorio venezolano sobre las 9:30 de la mañana.

Los deportados habían sido trasladados desde las instalaciones de la Policía en Bogotá, hasta el aeropuerto militar de Catam, desde donde viajaron a Cúcuta, Norte de Santander.

El procedimiento se desarrolló bajo un riguroso esquema de la Policía Nacional que agudizó la tensión entre varios de los ciudadanos, quienes asomaron sus rostros por las ventanas y puertas para lanzar arengas de rechazo e indignación contra los funcionarios migratorios.

Las autoridades señalan que las expulsiones estarían vinculadas a la presunta comisión de delitos en capitales del interior del país, hasta el momento ni las autoridades locales ni los voceros de Migración Colombia han entregado un parte oficial.

Este traslado por la frontera de Norte de Santander muestra los resultados de los recientes anuncios del gobierno nacional para endurecer los controles y procedimientos de deportación en el país.

Según el último balance entregado por el presidente Abelardo de la Espriella en su visita a Cúcuta, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre fueron expulsados 812 extranjeros, de los cuales 462 estaban relacionados con motivos de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.