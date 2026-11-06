Pelea entre privados de la libertad en URI de Puente Aranda deja un muerto y nueve heridos

A las dos de la mañana de este viernes 6 de noviembre, se presentó un fuerte altercado entre personas privadas de su libertad en la URI de Puente Aranda; según el reporte oficial 10 retenidos resultaron lesionados.

“Al interior de una de las celdas se habría presentado una riña, en la cual diez personas resultaron lesionadas con objetos contundentes y fueron trasladadas de manera inmediata a centros asistenciales”, aseguró la Policía Metropolitana de Bogotá en un comunicado.

Ante la gravedad de las heridas de dos de los privados de la libertad, tuvieron que ser trasladados a un centro médico, donde posteriormente uno de ellos falleció y el otro ciudadano se encuentra en cirugía.

“El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación adelanta las respectivas labores investigativas con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos” aseguran las autoridades.

Así mismo, fuentes de la alcaldía mayor de Bogotá le confirmaron a Caracol Radio que no se trató de un intento de amotinamiento y no hubo intento de fuga. La situación de orden público fue restablecida minutos después de presentado el hecho.