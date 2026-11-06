Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 15:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Pelea entre privados de la libertad en URI de Puente Aranda deja un muerto y nueve heridos

Las autoridades descartaron un intento de amotinamiento o fuga en el centro de reclusión transitoria.

Imagen de referencia de URI en Bogotá. Foto: Colprensa.

Imagen de referencia de URI en Bogotá. Foto: Colprensa.

Imagen de referencia de URI en Bogotá. Foto: Colprensa.

Estefanía Maldonado

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

A las dos de la mañana de este viernes 6 de noviembre, se presentó un fuerte altercado entre personas privadas de su libertad en la URI de Puente Aranda; según el reporte oficial 10 retenidos resultaron lesionados.

“Al interior de una de las celdas se habría presentado una riña, en la cual diez personas resultaron lesionadas con objetos contundentes y fueron trasladadas de manera inmediata a centros asistenciales”, aseguró la Policía Metropolitana de Bogotá en un comunicado.

Ante la gravedad de las heridas de dos de los privados de la libertad, tuvieron que ser trasladados a un centro médico, donde posteriormente uno de ellos falleció y el otro ciudadano se encuentra en cirugía.

“El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación adelanta las respectivas labores investigativas con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos” aseguran las autoridades.

Así mismo, fuentes de la alcaldía mayor de Bogotá le confirmaron a Caracol Radio que no se trató de un intento de amotinamiento y no hubo intento de fuga. La situación de orden público fue restablecida minutos después de presentado el hecho.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado