Operativo contra el robo de celulares en Suba: más de 40 dispositivos fueron incautados

El sector de La Pajarera, en la carrera 91 con calle 136, en la localidad de Suba, fue escenario de un nuevo operativo contra el robo, la receptación y la comercialización ilegal de celulares. Durante cerca de cuatro horas, las autoridades revisaron los establecimientos y verificaron la procedencia de los equipos ofrecidos en el lugar.

La inspección de 1.500 dispositivos permitió identificar 42 celulares con irregularidades en sus códigos IMEI: algunos tenían reporte de hurto o presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación y otros fueron retirados por la Policía, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, debido a que las personas que los tenían en su poder no pudieron acreditar su procedencia legal. Los equipos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En uno de los locales también fueron retirados nueve dispositivos luego de que la persona encargada abandonara el establecimiento durante el procedimiento y no atendiera los requerimientos de las autoridades.

El control no se limitó a los celulares. De los 40 establecimientos comerciales revisados, 12 recibieron suspensión temporal de su actividad económica por irregularidades en la documentación requerida para funcionar.

Durante la jornada, dos ciudadanos llegaron al lugar para denunciar el robo de sus teléfonos. Según manifestaron, los sistemas de geolocalización de ambos dispositivos los ubicaban en La Pajarera.

Este operativo en La Pajarera se suma a la intervención realizada hace un mes en la Calle 13, en el centro de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad, César Restrepo, que también contó con la participación de la Brigada XIII del Ejército y que dejó varios celulares incautados.

La orden del alcalde Galán fue clara: “inspección, vigilancia y control todos los días que sea necesario para revisar esos sitios donde aparecer celulares robados”.

La Secretaría Distrital de Seguridad reitera el llamado a alertar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.