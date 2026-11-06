No se sabe esa plata dónde está, puede estar debajo del colchón de Peña y sus cómplices: Exsenadora

Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis políticas y financieras después de que el Banco Central ordenara el cierre e iniciara el proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad con aproximadamente 2,9 millones de clientes. La intervención se produjo tras detectar que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El banco administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos unos 380 millones vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las jubilaciones.

Lea también: Presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia por escándalo del Ueno Bank

El escándalo provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, mientras que la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras. La crisis salpicó directamente al presidente Santiago Peña, quien fue accionista del grupo empresarial controlador de Ueno Bank hasta marzo de 2025.

En 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con la exsenadora, Kattya González Villanueva sobre la situación en Paraguay y qué pasará con el dinero de los ciudadanos.

La exsenadora comentó que esto era algo que la oposición había denunciado desde octubre de 2025, cuando ocho senadores y diputados formulan una denuncia penal contra el presidente de la república por asociación criminal, por administración en provecho propio y por lesión de confianza, hasta que el escándalo estalló hace tres días.

“El presidente Santiago Peña es parte de un esquema criminal que vació un banco que se llama Ueno Bank, que tenía nada más y nada menos que la mayor cartera de clientes. Estamos hablando de tres millones de paraguayos. Nosotros apenas somos seis millones. La mitad de la población hoy sufre las consecuencias de esta estafa piramidal”, comentó la exsenadora.

Renuncia del presidente

Sobre la renuncia del presidente, Kattya González, explicó que hubo un rechazo a la renuncia presidencial ya que el Congreso no acepta la renuncia, esto lleva a que continúe el proceso.

“Si se aceptaba la renuncia, él quedaba con fuero de senador vitalicio. Por ende, el procesamiento como el delincuente común que es se iba a ver enervado porque él tenía fuero. En cambio, si es destituido por el mecanismo de juicio político, él no tiene fueros, por ende, puede irse mañana preso”, explicó.

Le puede interesar: Santiago Peña sigue siendo presidente de Paraguay pese a su renuncia y anuncia que asistirá a juicio

¿Qué pasa con el dinero?

La exsenadora aseguró que esto es un escándalo, lo que se está pagando a los ahorristas es por medio del Fondo de Garantías que es un fondo creado por los bancos públicos y privados.

“Esa plata hoy no se sabe dónde está. Está probablemente en bienes, está probablemente fuera del país o debajo del colchón de Santiago Peña y sus cómplices”, indicó González.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: