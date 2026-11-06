‘Los del Cerro’ engañaban a mujeres con falsas ofertas de empleo en Bogotá

Tres personas fueron capturadas, entre ellos dos hombres venezolanos y uno colombiano, quienes harían parte del Grupo de delincuencia común ‘Los del Cerro’, quienes engañaban a mujeres con falsas ofertas de empleo como damas de compañía, para secuestrarlas y extorsionarlas.

En el más reciente caso, dos mujeres procedentes de la ciudad de Medellín llegaron al Aeropuerto El Dorado bajo la promesa de un empleo como damas de compañía; en el lugar fueron recogidas en un taxi por tres hombres, quienes las llevaron al cerro Guadalupe y las secuestraron durante 24 horas y solicitaron a sus familiares sumas de 35 millones de pesos para liberarlas.

Los tres sujetos enviaban mensajes intimidantes y realizaban videollamadas a los familiares de las víctimas, asegurando que de no conseguir el dinero que era solicitado, les quitarían la vida; sin embargo, los allegados de las víctimas interpusieron la denuncia en el Gaula, quienes alertaron a las autoridades en Bogotá.

“Una llamada a la línea 165 del Gaula de la policía nacional nos permitió capturar en flagrancia a los responsables del secuestro de dos mujeres en Bogotá, tras ser recogidas en el aeropuerto El Dorado” aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Brigadier General Giovanni Cristancho.

Este grupo delincuencial estaría presuntamente relacionado con al menos dos hechos delictivos registrados durante octubre de 2016 en el mismo sector; los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos de secuestro expresivo y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.