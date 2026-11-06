Violencia en el Catatumbo deja más de 65 mil desplazados

Norte de Santander

En el nuevo balance presentado por el gobierno departamental desde el Puesto de Mando Unificado, las autoridades advirtieron que después de 22 meses de guerra entre el Eln y las Farc, se registran 65.672 desplazados por la violencia.

Las autoridades informaron que la ciudad de Cúcuta sigue siendo el principal receptor con 54.176 personas, le siguen los municipios de Ocaña, Tibú, El Tarra, y Sardinata.

Durante este conflicto, las autoridades reportaron 206 homicidios, en los que 185 civiles fueron asesinados, entre ellos dos menores de edad, seis firmantes de paz y tres líderes sociales.

Así mismo en el informe se revela que 30 miembros de la fuerza pública han sido asesinados, 24 del Ejército Nacional y seis de la Policía Nacional. Se reporta además que 105 militares han resultado lesionados y ocho policías.

Dentro del proceso de establece que 402 combatientes se han entregado a las autoridades, 165 de las farc, 175 del Eln y 62 menores de edad han sido recuperados.

Durante este período las autoridades reportaron además la desaparición de 5 firmantes de paz, uno en Teorama, dos en Tibú, uno en El Tarra y uno en Ocaña.