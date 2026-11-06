Comerciante fue asesinado en Los Caobos

Sicariato llego hasta el barrio Los Caobos donde fue asesinado un comerciante / Foto Cortesía FA

Cúcuta

El sicariato sigue cobrando vidas en la ciudad de Cúcuta, en las últimas horas se presentó un nuevo hecho violento en el barrio Los Caobos, que cobró la vida de un hombre.

La información preliminar de las autoridades señala que cuando la víctima se desplazaba por la calle 15A un sicario le disparó en nueve oportunidades. En medio de la gravedad de las heridas fue trasladado a una clínica privada donde murió.

Trascendió que el hombre se desempeñaba como comerciante de oro en el centro de la ciudad y también realizaba labores de piloto en aeronaves.

A esta hora en el lugar del hecho violento, unidades de policía judicial adelantan los actos urgentes para tratar de lograr pistas que conduzcan a adelantar las investigaciones que logren llegar a los responsables del homicidio.

La ciudad de Cúcuta sigue aumentando la tasa de homicidios por brotes de violencia permanente que se han generado a través del sicariato en el área metropolitana de Cúcuta.