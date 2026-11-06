Imputa responsabilidad fiscal por más de $2.000 millones en proyecto de vivienda en San Cristóbal

La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad -fiscal por $2.860.682.748 por presuntas irregularidades en el proyecto de Vivienda de Interés Prioritario La Arboleda Santa Teresita, a cargo de la Caja de Vivienda Popular en la localidad de San Cristóbal.

Durante el proceso se revisaron los contratos de obra y de interventoría, así como las actividades pagadas y su ejecución. El análisis permitió identificar pagos por trabajos relacionados con el urbanismo, las torres de vivienda, el salón comunal y el parque lineal que no habrían sido realizados o recibidos a satisfacción.

“Los recursos públicos destinados a proyectos de vivienda deben traducirse en obras reales y en beneficios para la ciudadanía. En este caso, encontramos pagos por actividades que no fueron ejecutadas, por eso avanzamos en las actuaciones necesarias para establecer quiénes deben responder por este presunto daño al patrimonio público”, dijo María Teresa Zuluaga, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.

La decisión imputa responsabilidad fiscal solidaria a los contratistas vinculados a la ejecución y supervisión de las obras, y llama a responder a dos compañías aseguradoras.

¿Cómo era el proyecto de vivienda?

El proyecto La Arboleda Santa Teresita, ubicado en la localidad de San Cristóbal, contemplaba la construcción de 1.032 Viviendas de Interés Prioritario.

Las viviendas estaban distribuidas en 46 bloques y hacían parte de un proyecto a cargo de la Caja de Vivienda Popular.

Las presuntas irregularidades identificadas están relacionadas con pagos de obras de urbanismo, torres de vivienda, salón comunal y parque lineal que no se ejecutaron.