La Universidad del Perreo de Wisin llega a España

El cantante Wisin presentará en España su último proyecto más ambicioso en solitario: “La Universidad del Perreo”, con dos conciertos en El Sant Jordi Club de Barcelona el 4 de marzo, y en el Movistar Arena de Madrid el 6 de marzo. Las entradas para matricularse en los shows estarán disponibles a partir del próximo 10 de noviembre en Ticketmaster.

Después de dos décadas de sus primeros éxitos junto a Yandel, y de ser un referente para el género urbano a nivel global, el artista puertorriqueño se ha convertido en uno de los protagonistas del 2026 con el anuncio de su proyecto. “La Universidad del Perreo” es un álbum que reúne a algunas de las estrellas más importantes del género como Jory Boy, Ivy Queen o Franco el Gorila.

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La gira comenzará con dos shows en El Coliseo de Puerto Rico los próximos días 13 y 14 de noviembre y, el 3 de diciembre, Wisin llegará a Nueva York.

En las dos noches en España se vivirán los grandes éxitos de Wisin y también se escucharán por primera vez en Europa sus últimos hits, como “Bounce” o “Contrabando”, con la que vuelve estar nominado a los Latin GRAMMY.

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