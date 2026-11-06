Iberia sumará 50.000 asientos al sur para compensar la menor oferta en alta velocidad

Iberia sumará en noviembre 50.000 asientos adicionales, un crecimiento de capacidad del 50 % en las líneas que unen Madrid con el sur de España para compensar la menor oferta en la alta velocidad ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo), que costó la vida a 69 personas.

El presidente de Iberia, Marco Sansavini, ha afirmado este viernes en una conferencia con medios de comunicación que desde el siniestro Iberia ha añadido un 76 % de capacidad hacia Sevilla y Málaga, con 84 vuelos adicionales y otros 60 en los que las rutas se han operado con aviones más grandes.

Tope al precio de billetes

Ha destacado, además, que la línea aérea ha topado el precio de los billetes a un máximo de 99 euros por trayecto en clase turista.

Sansavini ha explicado que el avión por sí solo no es capaz de compensar la demanda en tren: el tráfico doméstico en todas las aerolíneas que operan en España se sitúa en torno a 7 millones de asientos, apenas un 10 % de la capacidad que ofrece el tren.