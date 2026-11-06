Huila impulsa la producción de aguacate Hass y abre nuevas puertas en mercados internacionales

Neiva

El departamento del Huila continúa apostándole al fortalecimiento del sector aguacatero, una actividad agrícola que ha ganado importancia por su potencial comercial y las oportunidades que ofrece en mercados nacionales e internacionales. Así quedó demostrado durante Territorio Aguacate, uno de los encuentros más destacados de Latinoamérica, donde se dieron a conocer nuevas tecnologías.

Según las cifras de la Evaluación Agropecuaria de 2024, el Huila cuenta con más de 5.000 hectáreas sembradas en aguacate, con una participación importante de la variedad Hass, que tiene una alta demanda en el mercado internacional. Este crecimiento ha sido posible gracias al trabajo de las asociaciones campesinas y al acompañamiento institucional, que buscan consolidar esta actividad económica.

Cinco organizaciones productoras de La Argentina, La Plata, San Agustín y Santa María, organizaciones que vienen trabajando en procesos de producción orgánica, fortalecimiento asociativo y preparación para llegar a nuevos mercados internacionales, donde es apetecido y bien comercializado este alimento de primera necesidad.

El secretario de Agricultura y Minería del Huila, Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, destacó que “es necesario avanzar en certificaciones, implementación de tecnologías, transformación de la fruta y generación de valor agregado. Además, resaltó que el aguacate huilense cuenta con condiciones favorables de calidad, calibre y producción, especialmente porque registra tres floraciones al año”.