Caquetá registra sobreocupación hospitalaria de hasta el 233 % y alerta por demoras en remisiones

Neiva

La crisis de ocupación hospitalaria continúa generando preocupación en el departamento del Caquetá. La Secretaría de Salud Departamental reiteró que esta situación se mantiene desde hace varios meses, pese a las medidas adoptadas mediante la Circular 247 de 2026, expedida hace aproximadamente tres meses para orientar a los diferentes actores del sistema de salud frente a la emergencia funcional.

De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, el Hospital Departamental María Inmaculada presenta una sobreocupación del 233 %, mientras que Mediláser alcanza el 213 % y la Clínica Gloria Patricia registra el 173 %. Estas cifras reflejan la presión que enfrenta la red hospitalaria y las dificultades para garantizar una atención oportuna a los pacientes que requieren servicios médicos especializados.

Mayerly González, secretaria de salud departamental, afirmo que “se ha hecho un llamado especial a las EPS Asmet Salud y Nueva EPS, señalando que, se han conocido casos de pacientes que llevan cerca de 45 días esperando una remisión a otra institución de salud”.

La entidad también manifestó su preocupación por los retrasos en los pagos y las dificultades administrativas con las aseguradoras. Por esta razón, el Gobierno Departamental adelanta gestiones ante el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores de las EPS.