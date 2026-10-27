El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Petro nunca fue al DNI, hay una narrativa que no corresponde a la operación de entidad: Wilmar Mejía

El exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Wilmar Mejía, estuvo en 6AM W de Caracol Radio, para referirse a las recientes denuncias relacionadas con los presuntos encuentros del expresidente Gustavo Petro con Daisy Jiménez.

“El presidente de la República, Gustavo Petro, en su momento, hasta donde yo tengo conocimiento, ninguno de los directores tuvo la posibilidad de llevarlo a ninguna de sus instalaciones”, afirmó.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: