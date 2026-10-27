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27 oct 2026 Actualizado 15:44

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Petro nunca fue al DNI, hay una narrativa que no corresponde a la operación de entidad: Wilmar Mejía

Petro nunca fue al DNI, hay una narrativa que no corresponde a la operación de entidad: Wilmar Mejía

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El exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Wilmar Mejía, estuvo en 6AM W de Caracol Radio, para referirse a las recientes denuncias relacionadas con los presuntos encuentros del expresidente Gustavo Petro con Daisy Jiménez.

“El presidente de la República, Gustavo Petro, en su momento, hasta donde yo tengo conocimiento, ninguno de los directores tuvo la posibilidad de llevarlo a ninguna de sus instalaciones”, afirmó.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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