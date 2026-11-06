Altas cortes conmemoran 41 años del Palacio de Justicia con homenaje a las víctimas

Colombia

Las altas cortes de Colombia conmemoraron este viernes 6 de noviembre los 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia con una ceremonia dedicada a recordar a las víctimas y reconocer a sus familias. El encuentro, denominado “6 y 7 de noviembre: Memoria, Dignidad y Justicia”, se realizó en la plazoleta principal del edificio, en Bogotá, y contó con la participación de representantes de las instituciones judiciales y familiares de quienes murieron o desaparecieron durante los hechos de 1985.

La ceremonia estuvo encabezada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Durante el acto se realizó una ofrenda floral en memoria de las víctimas y se abrió un espacio para que sus familiares compartieran las historias de sus seres queridos. También se presentó una intervención artística en la plazoleta del Palacio, que permanecerá instalada hasta el 15 de diciembre.

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue el compromiso de las instituciones con las familias que todavía buscan respuestas.

Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, señaló que recordar a las víctimas debe traducirse en acciones concretas y no quedarse únicamente en los homenajes.

“A las familias que continúan buscando a sus seres queridos, les debemos algo más que solidaridad, les debemos escucha, les debemos acompañamiento, les debemos respuestas”, expresó.

Entre las participantes estuvo María Paula Ubaté Benítez, nieta de Jaime Benítez, a quien no tuvo la oportunidad de conocer, aseguró que ha mantenido vivo su recuerdo a través de las historias que le ha contado su familia. Durante su intervención, destacó la importancia de que las víctimas no sean olvidadas y de que sus familiares puedan conocer la verdad sobre lo ocurrido.

“Todas las familias merecen conocer la verdad y que las víctimas sean recordadas con respeto, porque cada una tiene un nombre, una historia y una familia que la sigue extrañando”, expresó.

Por su parte, Diana Carolina Angulo Ramírez, familiar de una víctima del Holocausto del Palacio de Justicia, compartió una reflexión sobre el sentido de recordar estos hechos. Durante su intervención retomó una frase atribuida a Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de Paz: “No recordamos para mantener vivo el odio, sino para mantener el valor de la paz y asegurar que el dolor del pasado cure las heridas del mañana”.

La reflexión estuvo acompañada de un llamado a reconocer la dignidad de cada persona que perdió la vida o desapareció durante los hechos, sin importar su posición social, su cargo o sus diferencias políticas.

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¿Qué ocurrió en el Palacio de Justicia en 1985?

El 6 de noviembre de 1985, integrantes del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia para realizar un juicio político contra el presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de incumplir los acuerdos de paz. La Fuerza Pública respondió con una operación militar que se extendió hasta el 7 de noviembre.

Los hechos dejaron muertos, desaparecidos y graves violaciones de derechos humanos. En 2014, la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas y otras vulneraciones relacionadas con la retoma.

La jornada conmemorativa concluyó con una celebración eucarística en la Catedral Primada de Colombia, presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Con estos actos, las altas cortes reiteraron la importancia de preservar la memoria de las víctimas y mantener el compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición.

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