Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 nov 2026 Actualizado 16:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Pasto

S&P mejora a positiva la perspectiva de Banco Contactar y destaca su solidez financiera

El crecimiento de los depósitos, el fortalecimiento patrimonial y el desempeño de su cartera de microcrédito mejoran la perspectiva de la entidad

Banco Contactar en tendencia positiva- foto: Contactar

Banco Contactar en tendencia positiva- foto: Contactar

Banco Contactar en tendencia positiva- foto: Contactar
Pasto
Añadir Caracol Radio en Google

Pasto-Nariño

Con corte al mes de agosto de 2026, el Banco nariñense Contactar reportó un crecimiento anual de cartera del 42 %, frente al 9 % registrado por la industria financiera colombiana.

S&P Global National Ratings mejoró de estable a positiva la perspectiva de la entidad y confirmó sus calificaciones de largo y corto plazo. Esto reconoce el fortalecimiento de su estructura financiera, el crecimiento de sus fuentes de fondeo y su consolidación en el mercado colombiano de microcrédito.

Entre los factores que mejoran la perspectiva están el aumento de los depósitos y las cuentas de ahorro dentro de la estructura de financiamiento de la entidad. Según el informe de la calificadora, estos recursos pasaron de representar el 19 % de los pasivos en 2024 al 42 % en agosto de 2026, una evolución que contribuye a fortalecer el perfil financiero del banco.

S&P señaló que, si esta tendencia se mantiene, Banco Contactar podría alcanzar una mejora en su calificación durante los próximos 12 a 18 meses.

Otro de los aspectos destacados fue el desempeño de la entidad en el segmento de microcrédito, que concentra el 94 % de su cartera. A agosto de 2026, el banco registró un crecimiento anual del 42 % en este portafolio, una cifra que supera ampliamente el comportamiento de la industria financiera colombiana, cuyo crecimiento fue del 9 %, y el de entidades comparables, que alcanzaron el 16 %.

Este dinamismo también se reflejó en una mayor participación de mercado. Banco Contactar alcanzó el 7,5 % del mercado de microcrédito, consolidando su presencia entre las entidades especializadas en la financiación de pequeños negocios y microempresarios en distintas regiones del país.

Lla calificadora resaltó los niveles de solvencia de la entidad, superiores a los mínimos regulatorios, así como sus adecuados indicadores de liquidez, lo que se traduce en estabilidad y condiciones respaldan su capacidad para sostener el crecimiento y responder ante diferentes escenarios del mercado.

Para John F. Linares, presidente de Banco Contactar, el cambio en la perspectiva representa un reconocimiento a la estrategia de fortalecimiento de la organización y a su propósito de ampliar el acceso a servicios financieros.

“Esta decisión reconoce el trabajo que hemos realizado para fortalecer el Banco y seguir acompañando a miles de microempresarios en las regiones. Nos confirma que es posible crecer de manera sostenible, ampliar el acceso a servicios financieros y mantener una gestión prudente del riesgo”, afirmó el directivo.

La decisión de S&P se produce en un contexto desafiante para el sector de las microfinanzas, marcado por las condiciones económicas y los retos asociados a la calidad de la cartera. En este escenario, la calificadora considera que Banco Contactar está en capacidad de mantener una posición patrimonial sólida y un perfil de riesgo adecuado para respaldar sus planes de crecimiento.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado