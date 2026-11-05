Asesinado hotelero que había sido secuestrado

Agustín Torres es la víctima de ataque sicarial en Los Vados. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

En un verdadero misterio para las autoridades se convirtió el homicidio del hotelero Agustín Torres quien fue atacado por sicarios en las últimas horas en el sector de Los Vados, en la ruta hacía el interior del país.

Hace cinco meses la víctima había sido secuestrada por hombres armados cuando este se desplazaba por el sector de La Don Juana rumbo al municipio de Durania.

El hombre se desplazaba en su vehículo una camioneta Duster cuando fue alcanzado por hombres armados en motocicleta que le cegaron la vida, desconociéndose hasta el momento las circunstancias que rodearon el crimen.

Por ahora, no esta claro quienes habrían sido los responsables de su plagio, como se habría generado su liberación y posteriormente la forma como terminó siendo atacado por sicarios en el área metropolitana de Cúcuta.

El señor Torres administraba hoteles en el municipio de Durania en Norte de Santander y en San Gil en el departamento de Santander.

Con este hecho se eleva a tres el número de personas víctimas del secuestro que han sido asesinadas en extrañas circunstancias.