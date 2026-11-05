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Se cayó el nombramiento del cónsul designado de Colombia en Valencia

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que se cayó el nombramiento del cónsul designado de Colombia en Valencia, España.

Explicó que, aparentemente, la razón sería que al presidente Abelardo de la Espriella no le gustó ese nombre y, además, no sería un funcionario de carrera.

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