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05 nov 2026 Actualizado 18:29

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Se cayó el nombramiento del cónsul designado de Colombia en Valencia

Las razones serían dos; una de ellas que no le gustó el nombramiento al presidente De la Espriella.

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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que se cayó el nombramiento del cónsul designado de Colombia en Valencia, España.

Explicó que, aparentemente, la razón sería que al presidente Abelardo de la Espriella no le gustó ese nombre y, además, no sería un funcionario de carrera.

Escuche la noticia completa aquí:

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