Se cayó el nombramiento del cónsul designado de Colombia en Valencia
Las razones serían dos; una de ellas que no le gustó el nombramiento al presidente De la Espriella.
Se cayó el nombramiento del cónsul designado de Colombia en Valencia
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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que se cayó el nombramiento del cónsul designado de Colombia en Valencia, España.
Explicó que, aparentemente, la razón sería que al presidente Abelardo de la Espriella no le gustó ese nombre y, además, no sería un funcionario de carrera.
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6AM W
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...