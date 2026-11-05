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05 nov 2026 Actualizado 22:00

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Neiva

Restablecen el servicio de gas en siete comunas de Neiva tras daño en la infraestructura

El suministro fue normalizado sobre las 3:20 de la tarde, luego de más de cuatro horas de suspensión que afectaron varios sectores de la ciudad.

La suspensión se originó por un daño en la infraestructura de la red. Foto Relacionada

La suspensión se originó por un daño en la infraestructura de la red. Foto Relacionada

La suspensión se originó por un daño en la infraestructura de la red. Foto Relacionada

Valentina Gasca

Neiva
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El servicio de gas natural fue restablecido en las zonas centro, sur y oriente de Neiva, luego de una suspensión ocasionada por un daño en la infraestructura. La interrupción comenzó a las 10:54 de la mañana de este jueves 5 de noviembre.

La contingencia afectó a usuarios de las comunas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, así como del corregimiento El Caguán y sus veredas. De acuerdo con el reporte oficial, el suministro quedó normalizado a las 3:20 de la tarde, después de las labores técnicas adelantadas para solucionar la falla.

Alcanos de Colombia, empresa prestadora del servicio de gas natural en el Huila, ofreció disculpas por las posibles incomodidades ocasionadas a los usuarios y explicó que la suspensión se originó por un daño en la infraestructura de la red.

Tras el restablecimiento, se recomendó a los usuarios verificar que las válvulas y perillas de los gasodomésticos estén cerradas, abrirlas lentamente, de igual manera, mantener puertas y ventanas abiertas para garantizar la ventilación de las viviendas durante el procedimiento.

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