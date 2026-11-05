Diputados del Huila piden celeridad en la ejecución de recursos destinados a seguridad

Neiva

La baja ejecución de los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad en el Huila será objeto de un debate de control político en la Asamblea Departamental. La citación al Gobierno se realizará ante los resultados de las estrategias implementadas para enfrentar la delincuencia.

Según el diputado, Alexis Diaz, quien promueve el debate, expreso que, “de los $74.000 millones proyectados para el cuatrienio, solamente se ha ejecutado el 42%, una cifra que considera insuficiente frente a la situación de orden público que atraviesa la región, especialmente en algunos municipios específicos”.

Según los diputados, explicaron que solamente se han impulsado tres proyectos de seguridad en Yaguará, Palermo y San Agustín, dejando por fuera localidades como La Plata y Algeciras, donde se han registrado homicidios y atentados terroristas. Además, criticó la implementación del programa “Mi Barrio Seguro”.

También cuestionó la efectividad de los cerca de 100 consejos de seguridad realizados, cuyos resultados, según afirmó, no han sido suficientes. Aunque, no se puede negar, que el gobierno, ha realizado esfuerzos, para evitar que se registren hechos lamentables, si es necesario acelerar las estrategias.