Huila concentra el 64 % de los Negocios Verdes reconocidos en Colombia

Neiva

Huila concentra el 64 % de las empresas que han recibido el Sello Nacional de Negocios Verdes en Colombia. Con la reciente entrega de 30 nuevas distinciones, el departamento llegó a 100 iniciativas reconocidas por sus prácticas de sostenibilidad ambiental.

En el país, 156 empresas cuentan con este sello, otorgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ProColombia. Las iniciativas reconocidas en el Huila han cumplido más del 71 % de los criterios y estándares establecidos por el Gobierno Nacional, tras un proceso de evaluación.

Entre los nuevos reconocidos está la Finca Agroturística Casablanca, de Gigante. Su representante, Daniel Guzmán, destacó el compromiso ambiental de estos emprendimientos: “Nuestro mayor patrimonio es la naturaleza y vamos a ser los multiplicadores de esta gran estrategia”, expresó.

Además de cumplir los requisitos del Ministerio de Ambiente, las empresas reconocidas adoptan medidas voluntarias para reducir su impacto ambiental y contribuir al bienestar de los huilenses. El sello tiene una vigencia de dos años y cuenta con un código QR que permite consultar la información de cada empresa y sus productos o servicios.