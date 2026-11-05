Refuerzan controles en la Terminal de Pasto, luego de falsa alarma por supuesto explosivo

Pasto-Nariño

Directivas de la Terminal de Transportes de Pasto en la ciudad de Pasto entregaron un parte de tranquilidad a los pasajeros, empresas transportadoras y comerciantes frente al hallazgo de un supuesto explosivo en sus instalaciones en la zona suroriental de la ciudad.

La entidad aclaró que se alertó sobre un paquete sospechoso, como parte de los controles habituales de seguridad realizados en horas de la tarde, sin embargo, se descartó cualquier elemento que genere riesgo para la seguridad de los usuarios, trabajadores, comerciantes o transportadores.

El gerente de la terminal Afranio Rodríguez informó que como medida preventiva y siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento temporal del sector, mientras unidades especializadas de la Policía Nacional adelantaban la respectiva verificación técnica, la cual concluyó sin novedad.

En dichas instalaciones se mantiene un estricto control de seguridad de manera conjunta con la Policía Nacional, el personal de seguridad privada y los equipos de control operativo para garantizar la tranquilidad y protección de todas las personas que diariamente utilizan sus instalaciones.