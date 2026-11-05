¿Planeando viajar a Estados Unidos este año? El nuevo requisito obligatorio a partir de noviembre

Este 3 de noviembre, Estados Unidos, expidió una nueva resolución desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) como parte de los protocolos preventivos de salud pública de ese país frente al virus del ébola.

Este requisito es obligatorio, independientemente de si va a visitar ese país o si solo estará ahí por conexión, deberá presentar este documento, este formulario declara que no ha estado en los últimos veintiún días anteriores al vuelo en la República del Congo.

¿Cómo se debe presentar la declaración?

Los CDC disponen de una declaración general que los viajeros pueden descargar, diligenciar y firmar para presentar al momento del abordaje. Sin embargo, cada aerolínea puede implementar su propio procedimiento para completar este requisito. Esto aplica para cualquier vuelo que venga del extranjero y aterrice en el país

La orden fue emitida por los CDC el 22 de octubre de este año y empezó a regir el 03 de noviembre, además, la entidad aclaró que el requisito aplica a todas las personas que viajen en aeronaves, incluidos los pasajeros y los miembros de la tripulación, tanto de vuelos comerciales como de carga.

Conozca el documento aquí:

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Cada persona que aborde un vuelo dirigido a EE.UU., deberá presentar, al momento del abordaje, el comprobante del diligenciamiento (en caso de haber llenado en digital) o la declaración debidamente completada y firmada en físico, la cual también se puede descargar del portal oficial de los CDC.

Los pasajeros viajando hacia los Estados Unidos, además, recibirán un recordatorio al correo electrónico de la reserva con el enlace al formulario 48 horas antes del abordaje de su vuelo.

El formulario, deberá ser diligenciado por cada pasajero de manera individual. La principal recomendación es realizar el trámite con anticipación para así evitar contratiempos en el aeropuerto.

Los pasajeros que no presenten esta nueva declaración al momento del embarque no podrán abordar.

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