Piques ilegales han dejado 3.800 sancionados en el 2026 en Ibagué

Ibagué

En medio de un debate de control político en el Concejo de Ibagué, el secretario de Movilidad, Camilo Martínez, reveló detalles de los operativos que se han realizado en contra de los denominados piques ilegales que se realizan en por lo menos 11 sectores de la ciudad.

Según el funcionario, los comparendos por este tipo de prácticas pasó de 1.800 en 2025 a 3.800 en lo corrido del año 2026, siendo este un incremento del 111%, lo que refleja un aumento de los operativos por parte de los agentes de tránsito con el fin de contrarrestar los comportamientos que ponen en riesgo la seguridad vial.

Los operativos se han concentrado en la zona de La Cuesta de La Go Go y Santa Cruz, en los que los habitantes han denunciado constantes piques ilegales, situación que afecta la tranquilidad.

“Nuestra meta y obligación es salvar vidas. A través del Plan Cero Riesgos desarrollamos actividades para contrarrestar las conductas que ponen en peligro la integridad de los actores viales y devolverles la tranquilidad a los ciudadanos”, dijo Camilo Martínez.

Los operativos de los agentes de tránsito son respaldados por la Fuerza, lo que ha permitido que estas acciones tengan resultados para la seguridad de los sectores afectados con este tipo de prácticas.

“En sectores como La Cuesta de La Go Go y Santa Cruz hemos logrado avances significativos. Hoy la ciudadanía evidencia cambios importantes y nuestro compromiso es continuar recuperando estos espacios para garantizar la tranquilidad de los ibaguereños”, sostuvo el funcionario ene l Concejo de Ibagué.

También reveló que los controles también se extenderán a la zona de la vía al Aeropuerto, San Bernardo, El Vergel y el Cañón del Combeima, con el propósito de prevenir comportamientos que afecten la convivencia.