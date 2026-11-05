Decretan toque de queda en Ataco, Tolima, para mantener el orden público

La Alcaldía de Ataco, al sur del Tolima, decretó el toque de queda en este municipio. Desde las 0:00 horas de este jueves 5 de noviembre de 2026 y hasta las 0:00 horas del viernes 6 de noviembre de 2026, estará vigente la restricción en toda la localidad.

De acuerdo con el Decreto 183 del 4 de noviembre de 2026, la medida restringe la circulación y permanencia de personas en vías, espacios públicos y lugares abiertos a la ciudadanía.

Según información conocida por Caracol Radio, durante la jornada se desarrollarán operativos por parte de la Fuerza Pública en esta localidad.

La decisión se conoce en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el sur del Tolima, particularmente Ataco, en donde en la última semana fueron asesinadas siete personas en hechos que, al parecer, estarían relacionados con actividades de minería ilegal. Estos crímenes han sido atribuidos al Frente Gerónimo Galeano, estructura de las disidencias de las Farc.

“Decretar el toque de queda en todo el territorio del Municipio de Ataco – Tolima, que comprende su zona urbana, sus centros poblados, corregimientos y su zona rural, a partir de las 00:00 horas del día jueves 05 de noviembre de 2026 hasta las 00:00 horas del día viernes 06 de los mismos. En consecuencia, durante esa franja queda restringida la circulación y permanencia de personas en vías, espacios públicos y lugares abiertos al público”, señala textualmente el decreto.

De acuerdo con el acto administrativo, en su vigencia, únicamente se permitirá la circulación de integrantes de la Fuerza Pública, organismos de socorro, personal médico, algunos funcionarios de entidades públicas y otras excepciones establecidas en el documento.

Asimismo, ordena a la Policía de Ataco vigilar, controlar y verificar el cumplimiento de las restricciones, con especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes. La Administración Municipal también dejó abierta la posibilidad de prorrogar, modificar o levantar anticipadamente el toque de queda, dependiendo de la evolución del orden público en el municipio.