Fue enviado a la cárcel, Henry Salgado, presunto responsable del femicidio de su esposa en Ibagué

Ibagué

La Fiscalía Seccional Tolima reveló nuevos detalles de la judicialización de Henry Salgado, hombre señalado de ser responsable del feminicidio de su pareja identificada como Alba Rocío Pérez en el barrio Bella Suiza de Ibagué.

Según la Fiscalía, este hombre de 53 años es señalado del crimen de su compañera sentimental el pasado 27 de octubre, hecho por el que fue enviado a un centro carcelario.

En medio de la audiencia se conoció que Henry Salgado, habría tomado a la víctima por el cuello hasta asfixiarla. “Al llegar al lugar, las autoridades hallaron a la mujer sin signos vitales y, asimismo, al presunto agresor con lesiones causadas con arma cortopunzante. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad”.

Salgado fue capturado por orden judicial cuando salía de un centro asistencial donde fue atendido tras resultar herido en medio del caso de feminicidio ocurrido en el barrio Bella Suiza.

“Tras reunirse suficientes elementos materiales probatorios y evidencia fue señalado como el presunto responsable de la muerte de la mujer, también de 53 años”, indicó la Fiscalía.

La pareja sostuvo una relación de cerca de tres años, la cual terminó días antes del ataque. Las actividades investigativas dan cuenta de que el procesado vendría ejerciendo conductas de control, violencia física y psicológica contra su compañera.

Dato: una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Tolima le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado.