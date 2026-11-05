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05 nov 2026 Actualizado 16:42

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Autoridades encontraron 700 kilos de carne y pescado que no tenían normas sanitarias

También se logró la recuperación de 2.400 metros cuadrados y la incautación de 6 carros de comidas rápidas que no cumplían con la normativa.

Operativo en frigorífico Guadalupe: 700 kilos de alimentos fueron desnaturalizados

Operativo en frigorífico Guadalupe: 700 kilos de alimentos fueron desnaturalizados

Operativo en frigorífico Guadalupe: 700 kilos de alimentos fueron desnaturalizados

Estefanía Maldonado

Bogotá
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Dando cumplimiento a una acción popular, las autoridades de la localidad de Kennedy se tomaron la vía pública en el barrio Guadalupe, buscando recuperar el espacio público y controlar la venta ilegal de alimentos, especialmente carne, en plena vía pública.

Durante el procedimiento se logró la desnaturalización de 697 kilogramos de alimentos, entre los que se encuentran pescado, vísceras, carne, arepas, queso, chorizo y jamón, los que no contaban con las medidas sanitarias y cadena de frío para su comercialización.

“Como resultado de este operativo obtuvimos la recuperación de 2.400 metros de espacio público, cerca de 700 kilogramos de alimentos no aptos para humanos”, aseguró Mauricio Buitrago, vocero de la alcaldía local de Kennedy.

Así mismo, se logró retirar del lugar una tonelada de residuos sólidos, la incautación de seis carros de comidas rápidas, 3 cilindros de gas, 60 litros de bebidas no alcoholizadas y 21 litros de bebidas alcohólicas.

Estos operativos que contaron con la participación de la policía, ocasionó molestias en los vendedores informales, razón por la cual se presentaron afectaciones en la movilidad por la autopista sur, durante más de dos horas.

Aclaración

Vale la pena resaltar que este operativo se realizó en plena vía pública y nada tiene que ver con el Frigorífico Guadalupe que opera desde 1964 con altos estándares de calidad.

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