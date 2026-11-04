Incautan más de 900 kilos de marihuana en la vía Bogotá- Villavicencio 

En el sector Limoncitos, jurisdicción de Guayabetal, sobre la vía Bogotá–Villavicencio, fue capturado en flagrancia un hombre que transportaba 917 kilogramos de marihuana tipo Creepe.

Durante las actividades de registro y control, los uniformados inspeccionaron una camioneta en la que encontraron 500 paquetes con el estupefaciente. De acuerdo con la información operacional, el cargamento era movilizado mediante la modalidad conocida como “kamikaze”.

Esta incautación representa una afectación a las rentas criminales de aproximadamente 2.178 millones de pesos y evita la circulación de más de 917.000 dosis de marihuana en el mercado ilegal.

“Estamos cerrándoles el paso a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Nuestros controles en las carreteras permiten detectar estas modalidades de transporte ilegal y afectar directamente las finanzas criminales. No vamos a permitir que los corredores viales del país sean utilizados para movilizar drogas y alimentar economías ilícitas”, dijo coronel Edwin Orlando Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El capturado, el vehículo y la sustancia incautada quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.