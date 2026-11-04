Encuentran en el centro de Bogotá a una niña de 8 años con reporte de desaparecida en Italia

Un saludo que no tuvo respuesta fue la alerta que tuvieron los Gestores del Orden que recorrían el Parque La Independencia, en inmediaciones de la Carrera Séptima y el Planetario de Bogotá. Allí encontraron a una mujer que estaba acompañada de su hija, una niña de 8 años. Ambas permanecían en condiciones de vulnerabilidad, sin haber comido ni contado con condiciones adecuadas de higiene.

Al intentar acercarse, los funcionarios notaron que ninguna de las dos respondía en español. En un segundo acercamiento, y con ayuda de traductor, lograron identificar que eran ciudadanas italianas y que llevaban tres días en Colombia.

Los Gestores del Orden comenzaron a conocer su situación y les ofrecieron acompañamiento para acercarlas a la embajada o al consulado de Italia. Sin embargo, la mujer rechazó la ayuda. Esta respuesta, sumada a las condiciones en las que se encontraba la niña, llevó a los funcionarios a considerar necesario activar una ruta institucional de protección.

Tras la activación institucional, se estableció que la menor tiene un reporte de desaparición en Italia. De acuerdo con la información conocida por las autoridades, existía una situación relacionada con su traslado fuera de ese país sin la autorización correspondiente de su padre, quien tenía la custodia.

A partir de este hallazgo, el ICBF y las autoridades competentes coordinaron las actuaciones necesarias para garantizar la protección de la niña. El proceso permitió que la menor regresara a Italia y se reencontrara con su padre. La mujer también fue trasladada a ese país.

¿Cuál es el trabajo de los Gestores del Orden?

El equipo de los Gestores del Orden, de la Secretaría de Seguridad, fue creado para fortalecer la convivencia en sectores priorizados de Bogotá, identificando a tiempo los factores que generan riesgos y articulando soluciones con las entidades distritales, siempre desde el diálogo y la cercanía con la comunidad.

Trabajo en Chapinero

Chapinero fue localidad en la que empezaron labores a comienzos de 2026. Uno de los puntos de principal presencia es el Parque Sucre (Hippies). Desde enero a la fecha han hecho seguimiento a más de 1.800 incidentes atendidos, relacionados principalmente con consumo de sustancias psicoactivas y de bebidas alcohólicas en lugares no permitidos de esta localidad.

Antes, el parque registraba consumo y distribución de sustancias psicoactivas, hurtos a personas, mala disposición de residuos, consumo de alcohol en lugares no permitidos y ocupación indebida del espacio público. Ahora, con los Gestores del Orden se mantiene la intervención y seguimiento a las problemáticas, con acciones de prevención y articulación institucional.

Antes, en el parque de los Hippies los vecinos reportaban problemas de ruido, riñas, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, además de residuos en el espacio público. Ahora, tras la llegada de los Gestores del Orden a la localidad y el trabajo conjunto con la Policía, se reporta, del 1 de enero al 17 de octubre de 2026, reducción en: