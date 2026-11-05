“La inteligencia artificial tiene que ser para todos”: Xavier Espot en Cumbre Iberoamericana

Madrid celebra el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, en el que se reúnen líderes internacionales como Pedro Sánchez, Javier Milei o José Antonio Kast. La Comunidad Iberoamericana ha dado especial importancia a esta edición por el fracaso del último encuentro en Ecuador, al que solo asistieron cuatro jefes de Estado. Hoy, 10 países de los 22 miembros estarán representados por su máxima figura. Sin embargo, las ausencias también han marcado la convocatoria, pues no estarán presentes Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Lula Da Silva, de Brasil, o la venezolana Delcy Rodríguez.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha afirmado este jueves que la Cumbre culmina dos años de trabajo de los 22 miembros de la Comunidad y sostiene que “los objetivos trazados se han cumplido”.

En el marco de esta XXX Cumbre Iberoamericana, en 6AM W de Caracol Radio se habló con Xavier Espot, presidente del gobierno de Andorra desde mayo de 2019, quien se reunirá con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, con quien se busca estrechar relaciones entre países.

Temas fundamentales de la reunión con el vicepresidente José Manuel Restrepo:

El presidente del gobierno de Andorra comentó que la movilidad académica es uno de los temas principales de los trabajos de la secretaría general Iberoamericana y que se está trabajando para que haya reconocimiento de títulos no solo para trabajadores sino también para estudiantes.

“Sería interesante que estudiantes del espacio iberoamericano puedan venir a Andorra. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo seguimiento y dando apoyo a todas las iniciativas que faciliten esta movilidad académica”.

Cambio climático e inteligencia artificial:

Xavier Espot indicó que tienen tres ejes fundamentales que son el cambio climático, transformación digital y la inteligencia artificial. Puso un ejemplo de las inundaciones e incendios que se han presentado en la península por ello, están llevando a cabo una iniciativa en la que tienen la voluntad de contribuir a la prevención, a fortalecer sistemas de alerta temprana, facilitar también la cooperación ante catástrofes y emergencias, porque en definitiva los fenómenos extremos, que cada vez son más frecuentes, no entienden de fronteras.

Sobre la inteligencia artificial, el presidente del gobierno de Andorra, indicó que tienen la creencia que esta debe ser una oportunidad para todos conociendo sus beneficios y riesgos, por ello, celebran la creación de la Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial.

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