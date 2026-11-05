En Ibagué evalúan la posible restricción de parrillero en motocicleta

Las autoridades de Ibagué analizan la implementación de varias medidas de seguridad para la temporada de fin de año, entre ellas la restricción del parrillero en motocicleta, controles a vehículos de carga y la instalación de puestos de control en diferentes sectores de la ciudad.

Durante una presentación en el Concejo Municipal, el coronel Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, explicó que una posible restricción busca reducir la comisión de delitos de alto impacto, como el hurto y el homicidio.

“Las motocicletas, sabemos que es un medio de transporte para nuestros ciudadanos, también de domicilios, pero también debemos entender que están siendo utilizadas para cometer diferentes delitos. Es un llamado para que hagamos una regulación, que regulemos realmente lo que es el parrillero”, expresó el oficial.

Adicionalmente, las autoridades contemplan fortalecer los controles en los principales corredores de entrada y salida de la capital tolimense, con presencia del Ejército Nacional. También se plantea la instalación de al menos 11 puestos de control dentro de la ciudad, con participación de las Fuerzas Militares.

Por su parte, el secretario de Gobierno encargado de Ibagué, Sergio Saavedra, confirmó que la Administración Municipal estudia diferentes restricciones que podrían incluirse en el Plan Navidad, entre ellas, limitar la circulación en ciertos puntos de la ciudad y la de vehículos que transportan escombros.

“Estamos evaluando el tema de parrillero, posiblemente. Lo queremos evaluar bien porque no queremos cometer alguna arbitrariedad. Estamos evaluando el tema de transporte de escombros, el parqueo de algunos vehículos sobre vías especiales o complejos de poder”, mencionó Saavedra.

Estas medidas se analizan en respuesta a la situación de orden público que se registra en el sur del Tolima y con el propósito de prevenir posibles hechos de violencia durante el cierre de 2026.

Por ahora, ninguna de estas restricciones ha sido confirmada mediante decreto o acto administrativo. Las autoridades continúan evaluando su pertinencia y los alcances que tendrían para la temporada de fin de año.