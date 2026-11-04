“Ataques a peajes, vías y estaciones de Policía en Valle y Cauca, no pueden quedar impunes”: CIEV

Luego de los ataques con explosivos ocurrido la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, contra el peaje de Mediacanoa, en jurisdicción de Yotoco y la explosión de una volqueta bomba contra la subestación de Policía de El Estrecho, en el municipio de Patía, Cauca, el CIEV dijo que estos hechos indignan y preocupan profundamente.

Por su parte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, rechazó el atentado al peaje de Mediacanoa.

De acuerdo con las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color rojo, en sentido Mediacanoa - Yumbo, habrían lanzado el artefacto contra las instalaciones del peaje y posteriormente escapado.