Tribunal Administrativo del Huila declara improcedente tutela contra obras de la Plazoleta del Café

Las obras de renovación urbana de la Plazoleta del Café, en el parque La Valvanera de Pitalito, tienen una inversión cercana a los $1.500 millones. Foto Alcaldía de Pitalito

Neiva

El Tribunal Administrativo del Huila declaró improcedente una nueva acción de tutela que buscaba suspender las obras de la Plazoleta del Café, en el parque La Valvanera de Pitalito, y congelar los recursos destinados al proyecto. La decisión fue adoptada mediante sentencia del 21 de octubre de 2026, luego de que el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva negara previamente una medida cautelar.

Tras conocerse la decisión, el alcalde de Pitalito, Yider Luna, expresó su satisfacción y aseguró que esta es la quinta tutela que, según indicó, ha sido resuelta a favor de la Administración Municipal. “Creo que eso nos da la tranquilidad, porque el Tribunal Administrativo del Huila nuevamente declara improcedente una tutela contra las obras que estamos adelantando en la Plazoleta del Café”, afirmó el mandatario.

Frente a los cuestionamientos ambientales, Luna indicó que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, realizó una visita técnica y, según el informe conocido por la Alcaldía, no encontró tala sin autorización ambiental ni afectaciones a las raíces de los árboles por las obras. El mandatario agregó que los árboles retirados, según explicó, habían cumplido su ciclo de vida y representaban un riesgo para la comunidad.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos e incluye obras de urbanismo, adecuaciones ambientales, rampas de acceso, obras de arte y espacios comerciales. Según el alcalde, los trabajos avanzan y la meta es entregar el nuevo espacio público en diciembre de este año. “Va a ser un parque ambientalmente lindo, amable para la familia, seguro, pero sobre todo sostenible”, señaló.