Después de diez años, una mujer vuelve a la Presidencia de la Asamblea del Tolima

La diputada Estefani Lucía Sánchez fue elegida por unanimidad como presidenta de la Asamblea Departamental del Tolima para la vigencia 2027. Su elección marca el regreso de una mujer a la dirección de la Corporación después de una década. La acompañarán Milton Reyes, como primer vicepresidente, y Mauricio Ortiz, como segundo vicepresidente.

La elección se realizó durante una sesión plenaria de la Duma departamental, en la que los diputados respaldaron por unanimidad la conformación de la nueva Mesa Directiva, que asumirá funciones el próximo primero de enero.

Estefani Lucía Sánchez, diputada del partido MIRA, destacó el respaldo de sus compañeros y señaló que asumirá esta responsabilidad con el compromiso de representar tanto a la Corporación como a los habitantes del departamento.

“(…) Por unanimidad nos han elegido para representar esta corporación, y lo haremos de la mano de Dios, con la responsabilidad de asumir no solamente un cargo, sino el representar a toda la duma y a los tolimenses. Seguiremos dejando esa huella institucional, ese toque también, porque como mujer, diputada del partido MIRA, dejaremos esa huella de manera constante en la responsabilidad y la organización”, expresó la Diputada.

Por su parte, el diputado del partido Conservador, Milton Reyes, elegido como primer vicepresidente, agradeció la confianza de sus compañeros y aseguró que continuará trabajando en armonía con los integrantes de la Asamblea. Señaló que el último año del actual periodo constitucional representa un nuevo reto para la Corporación.

La segunda vicepresidencia quedó en manos del diputado del Partido de La U, Mauricio Ortiz, quien representa a los partidos de oposición. Según explicó, su elección fue resultado de un proceso de diálogo entre los cinco diputados de estas colectividades y de consideraciones jurídicas relacionadas con la conformación de la Mesa Directiva.

La nueva dirección tendrá el reto de liderar la Asamblea durante el último año del actual periodo constitucional.