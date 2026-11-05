Damas Verde Oliva reclaman protección para la fuerza pública

Norte de Santander

Los constantes ataques armados, hostigamientos a estaciones, emboscadas y secuestros hacia la fuerza pública en Norte de Santander mantienen en zozobra a las familias de los uniformados, quienes advierten que sus seres queridos están saliendo a patrullar en condiciones de vulnerabilidad y sin los equipos necesarios para responder a la criminalidad.

Desde la corporación Damas Verde Olivas señalaron que los grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias del frente 33 de las FARC pasaron sus ataques al terreno de la tecnología, razón por la que las tropas necesitan el mismo apoyo innovador del estado para contrarrestar esos ataques.

“La situación de orden público es bastante complicada, los grupos armados ilegales potencializaron su arsenal con drones cargados de explosivos con los que atacan a la población y a las estaciones, se necesitan urgentemente inhibidores de señal y material tecnológico para cortar esas señales. Las estaciones tienen que estar blindadas y realmente equipadas tanto para que presten seguridad como para su propia protección”, denunció Lisbeth Díaz, presidenta de la corporación.

La mayor preocupación de las esposas y familiares se concentra en la falta de vehículos protegidos para transitar por las zonas de mayor conflicto.

“El transporte para el Catatumbo debe ser en camionetas blindadas, ya hemos visto uniformados asesinados mientras patrullaban en moto o en camionetas convencionales como pasó en Ábrego, supimos que por la emergencia del Catatumbo llegaron varias camionetas blindadas a Cúcuta y nos preguntamos qué labor están teniendo, porque las estaciones del corazón del Catatumbo como El Carmen, San Calixto y Teorama las necesitan urgentemente”, enfatizó Díaz.

Las familias insisten en que las medidas operativas deben complementarse con una contrainteligencia rigurosa y un cerco efectivo en los pasos fronterizos para frenar el ingreso de grupos armados insurgentes de otros países.

“La dinámica de la guerra cambió y los equipos con los que atacan violan el DIH.. Se requiere un control estricto en la frontera para que no ingresen explosivos y drones, presuntamente desde el Táchira, y una profunda inteligencia, debe haber filtros reales porque si el uniformado no está seguro, no le presta seguridad a la ciudadanía, y por eso vemos diariamente policías asesinados”, reiteró la vocera.

Asimismo, la represente lanzó un fuerte mensaje hacía los líderes venezolanos que recomendaron no visitar Norte de Santander.

“Hay un mensaje para el gobernador del Táchira, los bandidos vienen a delinquir a Norte de Santander y se devuelven por las trochas a su territorio, necesitamos cooperación real porque la criminalidad está aprovechando la porosidad de la frontera para ejecutar atentados y resguardarse sin control alguno”, puntualizó Díaz.

Finalmente, la corporación que reúne a esposas y viudas de la institución hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que destine los recursos necesarios que eviten más muertes en la Fuerza Pública.

“Como esposas y viudas de uniformados que entregaron la vida por la patria, le pedimos al Estado que realmente apoye esta labor con un presupuesto amplio que permita blindar a nuestros policías y recuperar la seguridad en las calles”, concluyó la líder de la organización.