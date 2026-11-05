33 animales silvestres fueron liberados en Norte de Santander

Norte de Santander.

Treinta y tres animales silvestres regresaron a sus hábitats naturales en Norte de Santander luego de completar un proceso de rehabilitación en Bogotá.

La liberación se realizó en una operación articulada entre la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

El grupo está conformado por 27 canarios costeños, tres tortolitas rojizas, dos tortugas inguensas y una falsa coral.

Los ejemplares fueron trasladados por vía aérea desde la capital del país y recibidos por profesionales de Corponor, quienes verificaron sus condiciones antes de reincorporarlos al medio natural.

De acuerdo con las autoridades ambientales, los animales habían llegado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de Bogotá mediante procesos de rescate, recepción institucional e incautaciones relacionadas con el tráfico ilegal de fauna.

Antes de la liberación, los especialistas revisaron sus historias clínicas, su alimentación y el manejo biológico recibido para determinar si estaban en condiciones de sobrevivir en libertad.

La evaluación permitió establecer que podían regresar a ecosistemas de San Cayetano, Pamplonita y la región del Catatumbo, zonas donde estas especies se distribuyen naturalmente.

La recuperación de estos ejemplares se suma a las acciones de protección de la fauna silvestre en el país, en medio de las alertas por el tráfico ilegal de animales.

Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, desde enero de 2024 se han recuperado 16.041 animales silvestres, de los cuales 1.574 fueron víctimas de este delito.

La administración distrital también reportó que 8.748 animales han regresado a sus hábitats naturales durante ese periodo, mientras que otros 259 han sido reubicados en bioparques e instituciones especializadas, debido a que no cuentan con las condiciones físicas o comportamentales necesarias para sobrevivir en libertad.

La liberación de los 33 ejemplares busca contribuir a la conservación de la biodiversidad de Norte de Santander, teniendo en cuenta que las aves y los reptiles cumplen funciones ecológicas relacionadas con el equilibrio de los ecosistemas, la dispersión de semillas y el control de otras poblaciones animales.