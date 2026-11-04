Vuelos desde Bucaramanga hacia Bogotá presentan retrasos por fallas en el radar de El Dorado

Los viajeros que tienen programados vuelos desde Bucaramanga hacia Bogotá podrían enfrentar retrasos durante este miércoles 4 de noviembre, debido a una novedad técnica en los sistemas de visualización radar del Aeropuerto Internacional El Dorado, que ha generado afectaciones en la operación aérea del país.

La situación fue confirmada a Caracol Radio por Olga Villa, gerente de Aeropuertos de Oriente, quien señaló que el aeropuerto Internacional Palonegro, que presta servicio a Bucaramanga y su área metropolitana, no presenta fallas en sus radares ni en sus sistemas de operación.

Sin embargo, algunos vuelos que salen desde esta terminal aérea con destino a Bogotá registran demoras como consecuencia de la contingencia en la capital del país.

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De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la novedad técnica fue superada y las operaciones en El Dorado avanzan gradualmente hacia su normalización. Para atender la situación, se activaron los protocolos de contingencia y un equipo especializado de controladores aéreos trabaja en el restablecimiento y la actualización de los planes de vuelo que resultaron afectados.

La entidad también confirmó que los despegues en Bogotá se están desarrollando con normalidad, mientras se mantiene un monitoreo permanente de las operaciones.

Ante este panorama, se recomienda a los pasajeros que viajan desde Bucaramanga hacia Bogotá consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos y posibles cambios en los itinerarios antes de desplazarse al aeropuerto.