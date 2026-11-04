MinVivienda anuncia la construcción de una planta de tratamiento de agua en Capitanejo, Santander
El ministro Jaime Andrés Beltrán hizo el anuncio junto al empresario santandereano Mario Hernández. Según Beltrán, la obra se financiaría a través de obras por impuestos.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció la construcción de la planta junto al empresario santandereano Mario Hernández.
de una planta de agua potable en Capitanejo, Santander
“A través de la figura de obras por impuesto se va a construir la planta de tratamiento de agua potable para beneficiar a más de 6.000 familias”, dijo Beltrán.
El ministro habló de más de 6.000 habitantes.
¿Cómo se pagaría la obra? Beltrán explicó que el mecanismo de Obras por Impuestos permite a las empresas destinar parte de lo que deben pagar en impuestos a financiar una obra pública.
¿Qué se había proyectado en Capitanejo? La Empresa de Servicios Públicos de Santander había incluido un proyecto de $228,6 millones para estudiar y diseñar la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable en el casco urbano.