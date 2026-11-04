Pueblos indígenas de Palestina le apuestan a la conservación del territorio con un sendero ambiental

Neiva

En la vereda Santa Bárbara, municipio de Palestina, comunidades indígenas del territorio ancestral Yacuas, del pueblo Yanacona, adecuaron el sendero agroecológico Kapak Ñan, un espacio destinado a proteger la biodiversidad y fortalecer el conocimiento ambiental de niños y jóvenes.

La CAM se vinculó al proyecto mediante un trabajo conjunto con las autoridades indígenas, docentes y estudiantes en la recuperación de este camino ancestral y en actividades de conservación de la cuenca hidrográfica del río Guarapas.

Uno de los resultados de esta iniciativa es la conformación de un grupo de pajareritos, integrado por estudiantes que aprenden a identificar y monitorear las aves de la zona. Desde que comenzó el proyecto, en 2025, han observado cerca de 170 especies y reconocido alrededor de 60, entre migratorias y endémicas.

“Este proyecto para mí ha sido un caminar muy bonito, porque nos hace reconocer y apropiarnos de nuestro territorio. Además, de monitorear las aves que vienen de otros territorios para caracterizarlas”, expresó Michell Perafán Samboni, estudiante de grado noveno de la sede educativa Yachay Wasi Runa Yanakuna.

El sendero tiene aproximadamente un kilómetro de extensión y dificultad media. Durante el recorrido se pueden observar especies forestales, plantas medicinales, cultivos de café orgánico y aves, principalmente colibríes. También cuenta con señalización en español y kichwa, así como estaciones para conocer la flora y fauna del territorio. La CAM complementó el proceso con herramientas tecnológicas para fortalecer los proyectos de educación ambiental de la comunidad.