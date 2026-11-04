Sector salud pide explicaciones al gobierno por plan de cirugías masivas

Cúcuta

El anuncio de la programación de 2.800 cirugías en el Hospital Universitario Erasmo Meoz a través del denominado “Plan Milagro” del Gobierno Nacional generó un gran recibimiento entre los pacientes en espera de Norte de Santander, pero también dudas entre sindicatos del sector salud.

Veedores expresaron que, si bien la descongestión de los procedimientos es urgente para evitar el aumento de víctimas fatales, la visita presidencial dejó una gran incertidumbre sobre el esquema operativo y financiero que se utilizará, pues hasta la fecha la administración hospitalaria no ha brindado información de primera mano sobre cómo se aterrizará la estrategia en la región.

Frente a los recursos para ejecutar esta meta de descongestión sanitaria, el gremio sindical aclaró que los dineros no provienen del presupuesto nacional, sino de esfuerzos locales y giros anticipados de la región.

“La verdad es que no hemos tenido todavía información de primera mano de la administración del Gobierno Nacional que indique que ya se haya girado algún dinero.. sé que se va a hacer con esfuerzos propios de la Gobernación girando unos dineros adelantados de la estampilla y obviamente con algunos remanentes que el hospital pueda tener por los giros que le hayan llegado, pero como está de moda el Plan Milagro, pues es un milagro que se adelante todo lo que es la descongestión porque no podemos seguir esperando que la gente se muera o se agrave en estos procedimientos quirúrgicos”, explicó en los micrófonos de Caracol Radio Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte.

Respecto a la ruta para priorizar los pacientes que serán atendidos, el vocero desmintió que vaya a realizarse un filtro o selección discrecional de pacientes, señalando que existe una lista histórica que requiere orden estricto de llegada.

“Esto es una lista que viene con programación desde hace ya mucho rato… Veníamos atrasados prácticamente desde marzo del año pasado para seguir en programación, imagínate la magnitud de la cola que hay, aquí lo que hay que hacer es empezar a mirar lo que el hospital puede prestar y empezar a llamar a los pacientes que están allí por orden de llegada”, agregó Hernández.

Para el sector salud, la descongestión de cirugías representa una medida temporal, pero no resuelve la crisis estructural del sistema, ni la cartera morosa que asfixia los demás procedimientos, para ellos, la prioridad debe ser el desempantanamiento de las deudas y la clarificación sobre la operatividad de las aseguradoras en la región.

“Hemos venido peleando y exigiendo que haya una formalización laboral en las instituciones, y este presidente lo que hizo fue una extensión más del leonino contrato sindical, que es el de explotación de los trabajadores… esperamos que este gobierno dé respuestas verdaderas y no estos paliativos con recursos propios del hospital y del departamento”, afirmó el sindical, por la falta de compromisos del gobierno nacional en materia de dignificación del personal médico.

Ante este panorama, veedores del sector salud en Norte de Santander aseguraron que se mantendrán a la expectativa de nueva información que aclare las condiciones reales bajo las cuales se ejecutará el Plan Milagro y exigen a las autoridades nacionales de control, vigilancia para que los compromisos adquiridos con los pacientes se cumplan.