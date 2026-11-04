Neiva supera las 55 muertes en accidentes viales, la mayoría por imprudencia de motociclistas

Neiva

Según el balance entregado por las autoridades de movilidad, al cierre de septiembre se registraron nueve personas fallecidas en siniestros viales, todas relacionadas con accidentes en los que estuvieron involucradas motocicletas. De las víctimas, ocho eran conductores y una correspondió a un peatón que fue arrollado.

Las cifras acumuladas durante este año ya superan las 55 muertes en las vías de la capital huilense, una cantidad que sobrepasa los registros del año anterior. La situación genera preocupación, especialmente porque, pese al incremento de los controles, los operativos y la presencia institucional, los accidentes siguen ocurriendo.

Edna Johana Cruz, secretaria de movilidad, afirmo que “como parte de estas estrategias, se han entregado más de 4.000 prendas reflectivas y cerca de 600 cascos certificados de manera gratuita. También se han intensificado los controles en las calles, aumentando los comparendos por no respetar los semáforos en rojo”.

Entre las intervenciones se encuentra la instalación de tachas reflectivas en la carrera Séptima y el mejoramiento de las ciclorrutas de las carreras Quinta y Segunda, como también la señalización horizontal en algunos tramos de la capital, donde hace mucho tiempo la comunidad lo requería.