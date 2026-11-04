Presidente De La Espriella lanza campaña ‘Esparta’ y ordena ofensiva en el Catatumbo

Norte de Santander.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en Cúcuta el inicio de la campaña militar y policial ‘Esparta’, una ofensiva con la que el Gobierno Nacional busca recuperar la autoridad del Estado en el Catatumbo y combatir a las organizaciones armadas ilegales que mantienen presencia en esta región de Norte de Santander.

Durante su intervención en la Plaza de Armas de la Brigada 30, el mandatario aseguró que su visita no tenía como propósito reiterar instrucciones, sino verificar su cumplimiento.

En ese contexto, impartió directrices a los comandantes de la Fuerza Pública para intensificar las operaciones contra las estructuras criminales.

“Hoy, aquí, en Cúcuta, comienza la campaña militar y policial Esparta”, afirmó el presidente, al señalar que la estrategia hace parte de una ofensiva nacional contra las organizaciones narcoterroristas y busca restablecer la seguridad en los territorios afectados por su accionar.

Uno de los anuncios centrales estuvo relacionado con las operaciones contra los principales responsables de estas estructuras.

El mandatario ordenó a los comandantes recuperar la iniciativa operacional y avanzar en la desarticulación de los grupos armados que delinquen en el Catatumbo, entre ellos el ELN y la disidencia de las Farc.

“Tienen ustedes la orden de recuperar la iniciativa, identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas”, manifestó.

El jefe de Estado también pidió una acción coordinada entre las unidades de inteligencia, investigación criminal y los componentes operacionales de la Fuerza Pública.

La instrucción contempla perseguir los recursos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, que permiten sostener las estructuras armadas.

Más controles en la frontera

En materia de seguridad fronteriza, el presidente anunció el fortalecimiento de la vigilancia en sectores estratégicos de la frontera con Venezuela, con el propósito de contrarrestar el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el tránsito ilegal de organizaciones terroristas.

“He ordenado fortalecer la vigilancia y establecer barreras de control en sectores estratégicos de la frontera”, señaló durante su intervención, en la que también insistió en la necesidad de ejercer la soberanía nacional y evitar que las redes criminales aprovechen la zona fronteriza para desarrollar sus actividades.

A estas medidas se suma la intensificación de la cooperación internacional en inteligencia e investigación criminal, con énfasis en la persecución de las fuentes de financiación y de las redes delictivas que operan a ambos lados de la frontera.

El Gobierno promete presencia integral en el Catatumbo

El presidente sostuvo que la recuperación del Catatumbo no puede limitarse a las operaciones militares y policiales.

Por eso, pidió la participación de los ministerios y demás entidades nacionales, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías, para garantizar una presencia institucional permanente una vez se avance en el restablecimiento de la seguridad.

Según explicó, esa intervención debe traducirse en acceso a la justicia, servicios públicos y oportunidades de empleo para las comunidades, especialmente en los territorios afectados por la violencia, el desplazamiento y el reclutamiento.

“De lo contrario, todo este esfuerzo militar y policial habrá sido en vano”, advirtió.

El presidente también afirmó que la ofensiva no está dirigida contra los habitantes de la región, sino contra las organizaciones responsables de la violencia.

En ese sentido, insistió en que la población civil debe contar con garantías para trabajar, movilizarse y permanecer en sus territorios sin presiones de los grupos armados.

Con el lanzamiento de Esparta, el Gobierno Nacional plantea una intervención que combina operaciones militares y policiales, control fronterizo, acciones contra las finanzas criminales y una mayor presencia institucional.

El desafío será traducir estos anuncios en resultados sostenidos de seguridad para las comunidades del Catatumbo y el resto de Norte de Santander.