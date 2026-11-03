Magisterio espera orientaciones por cambios en el Fomag

Norte de Santander

Luego de la decisión del gobierno nacional de acabar el contrato entre la Fiduprevisora y el Fomag responsables de la atención en salud de los docentes en el país, Asinort en Norte de Santander pidió al gobierno nacional orientaciones.

Los profesores en esta zona del país, advirtieron la necesidad de mejorar la atención en el modelo de salud pero no acabar con la norma que los beneficia.

Leonardo Sánchez, presidente de la organización sindical dijo a Caracol Radio que “nosotros esperamos que el gobierno a través del ministerio pueda definir las reglas de juego para mirar cuales son los cambios, ajustes y las mejoras que se van a implementar”.

Indicó que “necesitamos saber como será la etapa de transición para examinar como se van hacer los cambios, y como será su implementación”.

Finalmente señaló que en Norte de Santander son más de treinta mil docentes los que deberán ser atendidos por el gobierno nacional para ser beneficiarios del sistema de salud.