Ofensiva contra la delincuencia en el Área Metropolitana de Cúcuta

Cúcuta

Varios operativos, diligencias de allanamientos y un despliegue operacional de la fuerza pública fue puesto en marcha por el presidente Abelardo de la Espriella en el desarrollo de la supervisión a la intervención en materia de seguridad que ha puesto en marcha en la ciudad de Cúcuta.

El jefe de estado en su cuenta de X, reportó 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones de extranjeros dentro de las acciones desarrolladas en las últimas horas.

Así mismo informó que se logró la incautación de 12 armas de fuego, 10 kilos de estupefacientes y mercancía recuperada valorada en $500 millones.

Manifestó que “estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal”

Expresó De La Espriella que “a los bandidos se les acabó la guachafita” al tiempo que reconocía el compromiso de los hombres y mujeres de la fuerza pública que han estado comprometidos en la recuperación de la seguridad de esta zona del país.