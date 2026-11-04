Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 nov 2026 Actualizado 12:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Ofensiva contra la delincuencia en el Área Metropolitana de Cúcuta

Operación “Némesis” adelantada por la fuerza pública

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

Varios operativos, diligencias de allanamientos y un despliegue operacional de la fuerza pública fue puesto en marcha por el presidente Abelardo de la Espriella en el desarrollo de la supervisión a la intervención en materia de seguridad que ha puesto en marcha en la ciudad de Cúcuta.

El jefe de estado en su cuenta de X, reportó 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones de extranjeros dentro de las acciones desarrolladas en las últimas horas.

Así mismo informó que se logró la incautación de 12 armas de fuego, 10 kilos de estupefacientes y mercancía recuperada valorada en $500 millones.

Manifestó que “estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal”

Expresó De La Espriella que “a los bandidos se les acabó la guachafita” al tiempo que reconocía el compromiso de los hombres y mujeres de la fuerza pública que han estado comprometidos en la recuperación de la seguridad de esta zona del país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado